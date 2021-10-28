İmkânsızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor

Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl, Muş’un Varto ilçesinde bir zamanlar imkânsızlık sebebiyle kaldığı evin yerine yüksekokul yaptırıyor.

Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından Muş yolu üzerinde yapılacak okul inşaatının temeli törenle atıldı. Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İstiklâl Marşı’nın okunması ve duanın yapılmasının ardından temele ilk harcı atıldı.

Varto’nun kendileri için önemli bir yer olduğunu dile getiren Vali İlker Gündüzöz, “Varto bizim göz bebeğimiz ve bu amaçla da özel bir ihtimam gösteriyoruz. Şer olanda hayır doğar. Burası bir deprem bölgesi ve kuzeydoğu Anadolu fay hattının ve Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği yer. Varto dolayısıyla geçmişinde de Gıyasettin Beyin bahsettiği bir deprem geçmişi var. Biz burayı bir pilot bölge seçtik. MTA ile birlikte bunu özel idare müdürlüğü ve köylere hizmet götürme birliği ile parasını ödemek süratiyle sondajla çok derinlere iniyor. Sıcak suyun yüzeye sızması yetmiyor. Ekonomik olarak işletilmesi için düzenli bir debi ile gelmesi lazım. Burda çok güzel bir sıcak su bulduk. İnşallah gelecek sene burası bir termal şehir olacak ve hemen yanında da okulumuz kendini gösterecek. Varto hızla değişecek ve hak ettiği yere bir ân önce gelecek inşallah. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Gıyasettin Bingöl, Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek, “İlkokulu zor şartlarda okuduk. Resmî rakamlara göre 2 bin 850 kişi öldü. Kalan çocukları ise devlet okuttu. Biz de onlardan biriyiz. Yıl 1973; şurada bir değirmen vardı. Ben de köyden ilk gelmişim, ömrümde ilk elektriği görüyorum. Direği gördüğüm zaman bir saat direğe baktım. Ertesi gün yatılı okul imtihanlarına gireceğiz. Amcamın oğlu da değirmencinin evinde kalıyor. Çok zor bir ortam, ben de o gece ona misafir oldum. Biz o gece geç yattığımız için sabah imtihana geç kaldık. Yatılı okula kadar koşarak gittik. Rahmetli amcam kapıda bekliyor. Yatılı okul sınavına girdim ve kazandım. Biz 13 kişi girmiştik, hiç biri kazanamadı. Kırk sekiz yıl sonra Allah değirmencinin evinin yerine okul yapmayı nasip etti. Allah’a yüz bin kere şükürler olsun. Okuyan çocuklar hayallerini burada gerçekleştirecekler. Varto’nun ekonomisine, eğitimine, geleceğine çok önemli bir katkı olur. Muş Alparslan Üniversitesinin bir kanadı devamlı Varto’da olur” diye konuştu.

“Dicle’nin kuzularını, Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık” diyen Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, “Üniversitemizin kuruluşunda 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu vardı. Elhamdülillah şu an 9 fakülte ve 6 meslek yüksekokul var. Sadece birkaç yılda 4 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu açıldı. Bu bir Türkiye rekorudur. Varto ve Bulanık’ta meslek yüksekokulunu açmak çok şükür bize nasip oldu. Hem Varto’da, hem Bulanık’ta öğrenci alıyoruz. Varto Meslek Yüksekokulunu 2018 yılında açarken birçok mülâhaza ile açtık. Bunların en başında buradaki gençlerimizi, Dicle’nin ve Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık. Ben Gıyasettin Beye teşekkür ederim. Varto ilçesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.