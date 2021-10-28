banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

İmkânsızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor

Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl, Muş’un Varto ilçesinde bir zamanlar imkânsızlık sebebiyle kaldığı evin yerine yüksekokul yaptırıyor.

BURSA 28.10.2021, 12:53
İmkânsızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor

Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl, Muş’un Varto ilçesinde bir zamanlar imkânsızlık sebebiyle kaldığı evin yerine yüksekokul yaptırıyor.

Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından Muş yolu üzerinde yapılacak okul inşaatının temeli törenle atıldı. Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İstiklâl Marşı’nın okunması ve duanın yapılmasının ardından temele ilk harcı atıldı.

Varto’nun kendileri için önemli bir yer olduğunu dile getiren Vali İlker Gündüzöz, “Varto bizim göz bebeğimiz ve bu amaçla da özel bir ihtimam gösteriyoruz. Şer olanda hayır doğar. Burası bir deprem bölgesi ve kuzeydoğu Anadolu fay hattının ve Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği yer. Varto dolayısıyla geçmişinde de Gıyasettin Beyin bahsettiği bir deprem geçmişi var. Biz burayı bir pilot bölge seçtik. MTA ile birlikte bunu özel idare müdürlüğü ve köylere hizmet götürme birliği ile parasını ödemek süratiyle sondajla çok derinlere iniyor. Sıcak suyun yüzeye sızması yetmiyor. Ekonomik olarak işletilmesi için düzenli bir debi ile gelmesi lazım. Burda çok güzel bir sıcak su bulduk. İnşallah gelecek sene burası bir termal şehir olacak ve hemen yanında da okulumuz kendini gösterecek. Varto hızla değişecek ve hak ettiği yere bir ân önce gelecek inşallah. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Gıyasettin Bingöl, Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek, “İlkokulu zor şartlarda okuduk. Resmî rakamlara göre 2 bin 850 kişi öldü. Kalan çocukları ise devlet okuttu. Biz de onlardan biriyiz. Yıl 1973; şurada bir değirmen vardı. Ben de köyden ilk gelmişim, ömrümde ilk elektriği görüyorum. Direği gördüğüm zaman bir saat direğe baktım. Ertesi gün yatılı okul imtihanlarına gireceğiz. Amcamın oğlu da değirmencinin evinde kalıyor. Çok zor bir ortam, ben de o gece ona misafir oldum. Biz o gece geç yattığımız için sabah imtihana geç kaldık. Yatılı okula kadar koşarak gittik. Rahmetli amcam kapıda bekliyor. Yatılı okul sınavına girdim ve kazandım. Biz 13 kişi girmiştik, hiç biri kazanamadı. Kırk sekiz yıl sonra Allah değirmencinin evinin yerine okul yapmayı nasip etti. Allah’a yüz bin kere şükürler olsun. Okuyan çocuklar hayallerini burada gerçekleştirecekler. Varto’nun ekonomisine, eğitimine, geleceğine çok önemli bir katkı olur. Muş Alparslan Üniversitesinin bir kanadı devamlı Varto’da olur” diye konuştu.

“Dicle’nin kuzularını, Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık” diyen Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, “Üniversitemizin kuruluşunda 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu vardı. Elhamdülillah şu an 9 fakülte ve 6 meslek yüksekokul var. Sadece birkaç yılda 4 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu açıldı. Bu bir Türkiye rekorudur. Varto ve Bulanık’ta meslek yüksekokulunu açmak çok şükür bize nasip oldu. Hem Varto’da, hem Bulanık’ta öğrenci alıyoruz. Varto Meslek Yüksekokulunu 2018 yılında açarken birçok mülâhaza ile açtık. Bunların en başında buradaki gençlerimizi, Dicle’nin ve Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık. Ben Gıyasettin Beye teşekkür ederim. Varto ilçesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3