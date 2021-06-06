İlk günden yoğun ilgi ve heyecanla başladı

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez doğa sporlarından biri olan rafting alanında Marmara’nın ilk parkuru yoğun ilgi gördü. Türkiye’de raftingin merkezi olarak bilinen Antalya’yı bile kıskandıracak bir parkur olan Orhaneli ilk rafting parkuru, 8 buçuk kilometrelik etap ve 12 rapitten oluşuyor.

Bursa’nın Orhaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve doğa sporu tutkunlarının yakından takip ettiği rafting parkuru kapılarını adrenalin tutkunlarına açtı. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Orhaneli Belediyesi’nin “Hadi Gali” #ComeToOrhaneli” sloganı ile doğaseverlere duyurduğu ve bölge turizmine önemli hareketlilik katması beklenen 8 buçuk kilometrelik rafting parkuru 12 rapitten oluşurken, bu alanda liderliği elinde bulunduran Antalya’nın parkurlarında daha az tehlikeli olması nedeniyle çok daha geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.

“Uzunluğu 14 kilometreye çıkacak"

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, doğal kaplıcaları, meşhur çileği ve Sadağı kanyonuyla önemli noktalarından biri olan Orhaneli’nin adrenalin tutkunlarının da çekim merkezi olacağını söyledi. Başkan Aykurt, “Orhaneli doğaseverlerin, doğa sporları tutkunlarının Türkiye’de en önemli merkezi olması için çalışıyoruz ve bu hedefe yakın olduğumuzu görüyorum. Rafting parkurumuzun 12 rapitten oluşan 8.4 km’lik ilk etabının açıldı. Toplamda parkur uzunluğumuz 14 kilometreye çıkacak. Orhaneli Rafting parkurunun Türkiye’deki benzerlerinden en büyük farkı ve en güzel avantajı 7’den 77’ye herkesin gönül rahatlığıyla, güvenli bir şekilde doğa ile buluşmasını sağlaması” dedi.

Orhaneli Belediyesi olarak Doğaya uyumlu, doğası ile gurur duyan, doğasına sahip çıkan ve doğası ile geleceğin modern şehrini planladıklarının altını çizen Başkan Ali Aykurt, “Hedefimiz ve tüm amacımız Orhaneli’ni geleceğe taşımak. Doğamızla birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Doğal zenginliklerimiz, doğal lezzetlerimiz ve doğal insanlarımızla birlikte el ele geleceğe yürüyeceğiz. Bu anlamda açılışını yaptığımız Rafting parkurunun Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.