İldeniz, edebiyatının 55. yılında şiirlerini Nilüferliler için okudu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ’Şairin Şiir Evreni’ etkinliği, edebiyatının 55. yılında Türkân İldeniz’i konuk etti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği ve Türk edebiyatının önemli şairlerini Nilüferliler ile buluşturduğu ’Şairin Şiir Evreni’nde bu ay, büyük bir vefa örneği yaşandı. Saygı niteliğindeki etkinlikte edebiyatının 55. yılında şair Türkân İldeniz, şiir tutkunlarıyla buluştu. Kendisi de şair olan Betül Dünder, sunuculuğunu yaptığı söyleşide Türk şiirin yaşayan çınarı Türkân İldeniz’in, hayatı, anıları, şiirleri ve edebi hayatı üzerine paylaşım yaptı. Türkân İldeniz de, ’Taşra Kızı’nın Deliceleri’, ’Havva Çıkmazı’ ve son kitabı ’Buz Altında Yanardağ’ kitaplarından şiirler okudu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen etkinliğe katılanlar, İldeniz’in sesinden şiirleri keyifle dinledi.

Türkân İldeniz’in, 1950 kuşağının günümüzde yaşayan şairlerinden biri olduğunu vurgulayan Betül Dünder, "O’nun birikimi ve şiire dair hayatı, bizim için aynı zamanda bir külliyatı barındırıyor" dedi.

İldeniz’in, ilk kitabını 1966, ikincisini 1967 yılında çıkardığını hatırlatan Betül Dünder, aradan geçen uzun yıllar sonunda üçüncü kitabı olan ’Buz Altında Yanardağ’ isimli kitabını da 2021 yılında şiir tutkunlarıyla buluşturduğunu söyledi.

Türkân İldeniz’in, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ’Türkân, sen şiirini yaz ama şiirinle ilgili herhangi bir şey söyleme’ ve Attila İlhan’ın da ’Sen hiçbir kliğe girme, şiirini yaz’ sözlerini söylemesi üzerine o yıllardan itibaren konuşmamayı prensip edindiğini ve günümüze kadar şiiri üzerine konuşmadığını belirten Betül Dünder, "Bu bir küskünlük değil. O, üretmeye devam ediyor. Türkân İldeniz’i, artık şiirlerinden tanımaya çalışacağız. Yaşadığı dönemde kadın özneyi şiire yerleştirmesi, çok büyük bir cesaret. ’Buz Altında Yanardağ’ adlı kitabını okuduğunuzda da, bu ülkenin hangi kederleri, yaraları taşıdığına dair bir bellek okuması yapmış oluyorsunuz" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli, Türkân İldeniz ve Betül Dünder’e teşekkür etti. Keyifli söyleşinin ardından Türkân İldeniz, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün katılımcılara armağan ettiği ’Taşra Kızı’nın Deliceleri’, ’Havva Çıkmazı’ ve ’Buz Altında Yanardağ’ isimli kitaplarını imzaladı.