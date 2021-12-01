İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: ’112’yi Gereksiz Meşgul Etmeyin. Yaşama Yol Verin’

1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” kapsamında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşlara hayati bir durum olmadıkça 112’yi meşgul etmemeleri ve acil durumlarda ambulanslara yol verilmesinde daha duyarlı olunması için çağrıda bulundu.

Bursa’da il genelinde; 1157 acil sağlık personeli ile 91 istasyonda 128 ambulans, 6 4x4 Kar Paletli Ambulans, 1 Obez Ambulansı, 1 Dört Yataklı Ambulans, 2 motosiklet Ambulansı, 2 Yenidoğan Yoğun Bakım ambulansı ile Acil Sağlık Hizmetleri veriliyor.

Son bir yıl içinde hizmete giren 9 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen 30 yeni ambulans ile imkânların her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, Acil Sağlık Hizmetleri’nin önündeki en büyük engellerden birinin 112 çağrı hattına gelen gereksiz aramalar olduğunu söyledi.

112’nin hayati tehlike bulunan durumlarda aranması gereken oldukça önemli bir hat olduğuna dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz, “Hattın hayati tehlike durumu bulunmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hastalara ulaşmada geç kalınabilmektedir. 112 arandığında vatandaşların, ad ve soyadlarını, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğunu ve adres bilgilerini açık bir biçimde belirtmeleri, zaman kaybı yaşanmaması adına da son derece önemlidir. Yine ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da ambulansın tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Yaşama yol verin.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde de 112 ekipleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının canla başla hizmet verdiğini söyleyen Dr. Yavuzyılmaz son olarak, “7 gün 24 saat özveriyle ilimizde acil sağlık hizmetini yürüten başta acil sağlık hizmetleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.