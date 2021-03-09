banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz:

Kolorektal kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, erken teşhis için taramaların önemli rol oynadığını söyledi.

BURSA 09.03.2021, 11:08
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz:

Kolorektal kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, erken teşhis için taramaların önemli rol oynadığını söyledi.

1-31 Ekim Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalın bağırsak (kolorektal) kanserinin dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Dünya çapında iki milyona yakın kişiye kolorektal kanser tanısı konulurken, 900 bine yakın kişi, söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir” dedi.

Obezite, yetersiz fiziksel aktivite, fazla miktarda işlenmiş veya işlenmemiş kırmızı et tüketimi ile sigara ve alkol tüketiminin kolorektal kanseri için risk faktörleri olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Kişinin kendisi ya da ailesinde kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü olması, kalıtsal bir sendromun olması, Tip 2 diyabet hastası olma durumları da diğer risk faktörleri olarak söylenebilir” şeklinde konuştu.

Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Kolorektal kanseri, erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Ayrıca 50-70 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermezken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanserini önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserini tedavisi daha etkin olabilir” ifadelerini kullandı.

Kolorektal kanserini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan biri tarama olmakla birlikte sağlıklı yaşamın da önemine dikkat çeken Yavuzyılmaz, şu şekilde devam etti;

“Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek. Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek. Kuru baklagiller, tahıllar, sebze-meyve gibi posa içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırmak. Günde 30-60 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak. Sigara ve alkol kullanmamak.”
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20