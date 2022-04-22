İklim sözcüleri işbaşında

Nilüfer’de ’iklim sözcüsü’ çocuklarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, iklim kriziyle mücadele konusunda çocukların önerilerini dinledi.

2022 yılını ’İklim Yılı’ ilan ederek toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, çocukları da dahil ederek ’iklim sözcüsü’ çocuklarla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Erdem, Nilüfer’deki 28 okuldan 56 ’iklim sözcüsü’yle bir araya geldi. Ortaya koyulan önerileri dikkatle dinleyen Başkan Turgay Erdem, "Dünyayı kirlettik, doğal dengeyi bozduk ve iklimler değişmeye başladı. Buna bağlı olarak tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve giderek yaklaşan gıda krizi gibi pek çok sorun gündeme geldi. İşte bu sorunlarla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda sizlerin de fikirlerini almak üzere sizleri buraya davet ettik. Nilüfer’in iklim sözcüsü olmayı kabul ederek bu ilk buluşmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler de artık farkındasınız ki iklim değişiyor ve dünyamızı kurtarmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Gelecek nesillerin iklim kriziyle mücadele konusundaki fikirlerinin çok değerli olduğuna değinen Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak, siz iklim sözcüleri ile birlikte iklim kriziyle mücadele için neler yapabileceğimizi konuşalım ve bir yol haritası çizelim istiyoruz. Bu ilk toplantıyla bir giriş yaptık, yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz. Bundan sonraki buluşmalara hazırlıklı gelin, çünkü sizin fikirlerinize de ihtiyacımız var. Unutmayın ki dünya bizim evimiz ve başka evimiz yok, o nedenle de dünyamıza iyi bakmalıyız” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi gönüllüsü Özlem Yilmaz ise, yürütülen proje hakkında bilgiler verdi. Nilüfer Belediyesi’nin 2022 yılını “İklim Yılı” ilan etmesinin çok önemli olduğuna değinen Özlem Yilmaz, “Nilüfer Çocuk Meclisi olarak bunu çok önemsiyoruz. Biz de bu çalışmalarda var olmak, sözümüzü söylemek ve fikir üretip, emek vermek istiyoruz. Bugün bunun için buradayız. Güzel bir dünya için güzel bir çevre gerekir. Bu yüzden önce kendi çevremizden başlayarak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak bizler iklim krizinin bir çocuk hakları krizi olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü çocuk haklarından biri de yaşanabilir temiz bir çevrede yaşama hakkıdır. İklim değişikliğinden en az sorumlu olan biz çocuklarız. Fakat bunun sonuçlarına en fazla katlanmak zorunda kalanlar da bizler ve bizlerin çocukları olacak” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen de çalışmaları hakkında bilgi vererek, tüm çocukları üye olmaya ve bu çalışmalara katılmaya davet etti.