banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım
NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım
Aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor
Aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı

İki gün üst üste aynı yerde ikinci yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gün üst üste aynı bölgede çıkan yangınlar korkuya sebep olurken, ekiplerin ânında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

BURSA 05.08.2021, 15:29
İki gün üst üste aynı yerde ikinci yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gün üst üste aynı bölgede çıkan yangınlar korkuya sebep olurken, ekiplerin ânında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Behram ve Hisaraltı mahallelerinde iki gün üst üste aynı noktada orman yangını çıktı. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ziraat arazisinde başlayan yangınlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. İki gün üst üste neredeyse aynı saatlerde çıkan yangınların ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.
Yorumlar (0)
34°
açık