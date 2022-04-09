III. Mehmed Osmangazi’de yad edildi

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği Osman Gaziyi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen “III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu” sona erdi.

Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu, ilk gün gerçekleşen 5 oturumun ardından ikinci gününde 2 oturum ile devam etti. Toplam 29 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyuma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise Osmanlı tarihine ışık tutan olayları dinleme fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmanlı Devleti’nin 13’ncü padişahı, 92’nci İslam Halifesi ve aynı zamanda sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade olan III. Mehmed döneminin her detayının incelendiği sempozyum; Osman Gazi Salonu’nda Prof. Dr. Nevin Özkan başkanlığında Prof. Dr. Hatice Şahin-Ebru Kuybu Durmaz’ın ‘Cami’ü’l buhur’da Türkçe Unsurlar’, Prof. Dr. Asım Yediyıldız’ın ‘XVI. Asırda Bursa Esnafı Olmak’, Prof. Dr. Özlem Ercan’ın ‘Ali’nin Safiye Sultan’a Sunduğu Cülusiyyesi’, Doç. Dr. Sadettin Eğri’nin ‘Eğri Seferine Katılan Dervişler’ konulu sunumlarıyla başladı.

Diğer oturumun yapıldığı Orhan Gazi Salonu’nda ise sempozyum; Prof. Dr. Osman Çetin başkanlığında Prof Dr. Kenan Ziya Taş’ın ‘Eğri Melhamesi Tarihçesi’, Öğr. Gör. Asuman Türkmen’in ‘Sultan III. Mehmed Dönemi Sikkeleri’, Araş. Gör. Dr. Furkan Külünk’ün ‘Osmanlı Sarayında İngiliz Diplomasisi’ ve Raif Kaplanoğulu’nun ‘Çift-Hane Sisteminin Bozulması’ konularıyla tamamlandı. Aynı zamanda program sonunda oturum başkanları katılımcılara sertifika dağıttı.

Bunun yanı sıra 8 yıl hükümdarlık yapmış III. Mehmed döneminde yaşanan gelişmelerin ve o dönem Bursa’sının anlatıldığı sempozyuma ait sunumlar kitaplaştırılarak, bilim dünyasına kazandırıldı.