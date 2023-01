İhtiyaç sahibi ailelere destekler genişletiliyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin aile hayatını ve sosyal yaşamı desteklemek, geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Aile Destek Programı’na Koruyucu, Önleyici Sosyal Yardım Kalkanı bileşimi eklenerek sosyal yardımların genişletildiğini belirtti.

Gürkan, Geleceğe güvenle bakan bireylerden oluşan, refah üreten, hayatın her alanında refahı adil bir şekilde paylaşan bir Türkiye hedefiyle sosyal yardım programlarının çeşitlendirildiğini ifade etti. Gürkan, “Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ın talimatları ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile toplumun tümünü kapsayan katılımcı, bütünleştirici ve arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla sosyal yardım anlayışımız genişletiliyor” dedi.

Türkiye Aile Destek Program’ının genişletilerek, programın 3. fazının hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirten Gürkan şunları söyledi, “Çalışma ile yoksulluk sınırına yakın olan ve destek sağlanmadığı takdirde yoksulluk seviyesine düşecek olan hanelerde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte biri ile üçte ikisi seviyelerinde kalan ailelerimiz de programa dahil ediliyor. Hayatın her alanındaki refahın her kesimden vatandaşımıza ulaşması için gerekli tüm çalışmalar aralıksız yürütülüyor. İhtiyaç duyulan her alanda devletimiz ve hükümetimiz ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza şefkatli elini uzatmaya devam edecektir. Bu vesile ile her zaman hizmet anlayışının merkezine aziz milletimizi koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çalışmaya imza atan Bakanımız Derya Yanık’a ve tüm ilgili kurum yetkililerine teşekkür ediyorum.”