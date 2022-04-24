İftar sofraları İznik’te kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İznik’te düzenlediği iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofra etrafında buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları bu kez İznik ilçesinde düzenledi. Marmarabirlik Düğün Salonu önünde yapılan programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve çok sayıda İznikli katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası duaların okunmasının ardından kürsüye çıkan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, 17 ilçede düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayının manevi atmosferini tüm şehirde yaşattıklarını söyledi. Ramazan ayının yakınlaşmak ve paylaşmak anlamına geldiğini de belirten Çelik, “Son iki yıldır Ramazan ayı geleneklerimizi yaşayamamıştık. Bu yıl bu kutlu ayı birlikte yaşamak nasip oldu. Umarım nice bayramlarda birlik ve beraberlik içinde buluşuruz” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, kalabalık iftar sofralarında buluşabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti. İznikli vatandaşların dertleriyle dertlendiklerini ve yaşam kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Usta, “Bursa Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde bizleri yalnız bırakmıyor. İlçemizdeki çalışmalara verdikleri destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.