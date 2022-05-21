HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda Bursa rüzgarı

Ev tekstili alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan HOMETEX’e Bursa firmaları damga vurdu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde düzenlenen fuarda bu yıl Bursa’dan 250’ye yakın firma yer alıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan HOMETEX’i ziyaret etti. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen dev buluşmada BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile birlikte Bursalı firmaları ziyaret eden heyet HOMETEX’e tam not verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, HOMETEX’in ev tekstili alanında dünyanın en büyük fuarları arasında yer aldığını söyledi. Fuarın bu yıl BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık ve TETSİAD ortaklığında organize edildiğini belirten Başkan Burkay, “Uluslararası standartlarda, ev tekstili sektörümüzün büyüklüğüne yakışan nitelikli bir fuar gerçekleştiriyoruz. Fuar katılımcılarımızın yaklaşık yüzde 10’unu yabancı firmalar oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından nitelikli alıcılar fuarımızda firmalarla buluşuyor. Bu yıl ayrıca trend ve ilham alanlarından alım heyetlerine, seminerlerden ‘designers box’lara kadar birçok yeniliğe imza attık. Ev tekstilinin en önemli üretim ve ihracat kentlerinden olan Bursa’dan da 250’ye yakın firma HOMETEX’te yer alıyor. Bu anlamda Sayın Valimizin, milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretini çok değerli buluyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sektördeki birlik ve beraberlik sayesinde fuarımızı gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara taşıyacağız.” dedi.

“Alanında en iyi fuar”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, HOMETEX’in çok başarılı bir fuar organizasyonu olduğunu söyledi. Fuarda 650 katılımcının yer aldığını belirten Vali Canbolat, “HOMETEX’in alanındaki en iyi fuar olduğunu buraya katılan sanayicilerimiz ifade ettiler. Herkesin yüzü gülüyor. Yaptığımız ziyaretlerde de birçok firmamızın güçlü ihracat bağlantıları yapmış olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduk. Türk ev tekstilinde yıllık ihracatın yüzde 20’ye yakını buradaki görüşmeler sayesinde kuruluyor. İlk 3 gün itibariyle 70 bin kişi fuarı ziyaret etmiş. BTSO’yu ve TETSİAD’ı tebrik ediyorum.” dedi. Bursa’daki birlikteliğin de gurur verici olduğunu ifade eden Canbolat, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fuardaki birçok Bursa firması bulunuyor. Bizler de hep birlikte HOMETEX’i ziyaret ederek firmalarımıza moral vermek ve destek olalım istedik. Ancak gördük ki onlar zaten oldukça moralli. Hepsi çok kaliteli, güzel işler çıkarmışlar. Tüm firmalarımızı kutluyorum.”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, HOMETEX’in çok özel bir fuar organizasyonu olduğunu belirterek, “Sektörün ümitlerinin, hayallerinin ötesinde bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Öncelikle emeği geçen İbrahim Burkay Başkanımıza ve TETSİAD’a teşekkür ediyorum. Ev tekstili fuarı Bursamız için ayrı bir önem taşıyor. Buradaki katılımcıların yarıya yakını Bursa firması. Dolayısıyla bizler de Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte firmalarımıza destek vermek, onların yanlarında olduğumuzu göstermek için fuarı ziyaret ettik. Her işletme sahibinde bir memnuniyet ve mutluluk var. Ayrıca fuarda 5 gün boyunca 1 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu da inanılmaz bir rakam.” dedi.

“Türkiye fuarcılıkta önemli bir merkez”

Türkiye’nin fuarcılık alanındaki başarısına da değinen Çavuşoğlu, “Ülkemiz uluslararası niteliğe sahip sektörel fuarları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Türkiye, fuarcılıkta önemli bir merkez haline geldi. HOMETEX Fuarı da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi BTSO Başkanı olduğunda fuarlar konusunda önemli bir vizyon ortaya koydu. Bebe çocuk konfeksiyonundan gıda sektörüne kadar kendini ifade etme imkanı bulamayan tüm sektörlere destek oldu. Bugün Bursa’nın yıllık 16 milyar dolar ihracata ulaşmasında bunun büyük etkisi var. HOMETEX Fuarı’ndan oldukça mutlu ayrılıyoruz. Firmalarımız da yeni ihracat bağlantılarıyla Bursa’ya dönüyorlar. Bu da şehrimizin üretimine ve istihdamına olumlu yansıyacak.” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın tekstilde rekabetçiliği yükseliyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomilerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin bertarafı adına HOMETEX’in oldukça başarılı bir organizasyon olduğunu ifade etti. KFA Fuarcılık ve TETSİAD’ı tebrik eden Aktaş, “Buradaki 650 katılımcının yaklaşık 250’sinin Bursa firması olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bir tekstil şehri olan Bursa’mızın sektördeki kalitesinin ve rekabetçiliğinin giderek yükseldiğine gezdiğimiz stantlarda bizzat şahit olduk. Fuarımız gelecek adına bizlere ümit verdi. Kent ve ülke ekonomisine destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, HOMETEX’te gerek katılımcı gerekse ziyaretçi sayısının yüksek olmasının sektöre moral ve gurur verdiğini söyledi. BTSO’nun “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” mottosunu hatırlatan Gürkan, “Bu fuar organizasyonu da bu mottonun en güzel örneklerinden birisi oldu. Bizler de Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Bursa’dan 250’ye yakın firmanın yer aldığı HOMETEX’i ziyaret ederek firmalarımıza desteğimiz göstermek istedik. Çok güzel bir program oldu. Bursalı katılımcılarımız da çok memnun kaldı. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a, KFA Fuarcılık ve TETSİAD’a başarıyla gerçekleştirdikleri bu fuar organizasyonu için teşekkür ediyoruz.” dedi.