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Hırsız virüsü fırsat bildi, kafeyi soydu

BURSA'DA HIRSIZ VİRÜSÜ FIRSAT BİLDİ, KAFEYİ SOYDU

Hırsız virüsü fırsat bildi, kafeyi soydu

BURSA'DA HIRSIZ VİRÜSÜ FIRSAT BİLDİ, KAFEYİ SOYDU

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:49
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Hırsız virüsü fırsat bildi, kafeyi soydu

Bursa’da, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren hırsız, 3 dakika içerisinde kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Bir saat sonra başka bir kafeye giren hırsız, suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde bir kafede meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafenin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız, bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra kafenin raylı kapısını zorlayıp kilidini kırarak içeriye giren hırsız, 3 dakika içerisinde kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, olaydan bir saat sonra gelen bir başka ihbarı değerlendiren ekipler aynı hırsızı girdiği bir başka kafede suçüstü yakaladı.

İsminin A.C.A.(17) olduğu belirlenen yaşı küçük şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği içinde ceza işlemleri uygulanacağı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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