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HİÇ ödülleri 9. kez sahiplerini buldu

Türkiye’nin prestijli ödülleri arasında yerini alan ve bu yıl 9’ncu kez verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri sahiplerini buldu. Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin (BHİD) organizasyonu ile düzenlenen ve 9 kategoride ödüllerin dağıtıldığı 9. HİÇ Ödülleri töreni; iş, siyaset ve sektörün önemli isimlerini bu yıl da bir araya getirdi.

BURSA 01.04.2022, 11:40
HİÇ ödülleri 9. kez sahiplerini buldu

Türkiye’nin prestijli ödülleri arasında yerini alan ve bu yıl 9’ncu kez verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri sahiplerini buldu. Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin (BHİD) organizasyonu ile düzenlenen ve 9 kategoride ödüllerin dağıtıldığı 9. HİÇ Ödülleri töreni; iş, siyaset ve sektörün önemli isimlerini bu yıl da bir araya getirdi.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından düzenlenen ve 9’ncusu bu yıl verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ)Ödülleri Bursa Ticaret Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Vedat KayaoğluTOBB KGK Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Arslan, BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu’nun yanı sıra iş dünyasının temsilcileri ile siyasiler ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Sunuculuğunu Selda Hasret Arslan’ın yaptığı ödül töreninin açılışında konuşan BHİD Başkanı Cansel Oruç, “Derneğimizin, 2012 yılında başlattığı Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri süreci çığ gibi büyüyor. Üyelerinin de destekleriyle ulusala açılan ve dokuzuncu yılını gerçekleştiren HİÇ Ödülleri kentin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. 9 yıldır Türkiye’nin en büyük kurumlarından, en önemli sivil toplum örgütlerinden, en değerli halkla ilişkiler şirketlerinden proje katılırken, birbirinden değerli ödüller verildi.

Türkiye’de halkla ilişkiler endüstrisinin gösterdiği gelişmeden büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Bir meslek mensubu olarak bütün meslektaşlarımla iftihar ediyorum.

Bildiğiniz gibi iletişim bir bütün. Pandemi döneminde de gördük ki iletişim çok önemli.

Kendimizi doğru ifade edebilmek sadece bireylerin değil, markaların da vazgeçilmezi.

Ülkemizin daha da ileri gitmesi için markalar oluşturmamız, iletişim yatırımını sürdürmemiz gerek.Kurumsal bir markanın veya ticari bir markanın rekabet gücü, iletişim yatırımıyla doğru orantılıdır.Buradan yola çıkarak önemli projeleriyle başvuru yapan ve ödül alan tüm kurum ve kuruluşları kutluyorum. HİÇ Ödülleri süreci ekip işi, bu anlamda tüm ekibe teşekkür ediyorum. İletişimimizin bitmediği güzel günler diliyorum” dedi.

Şehrin tanıtımına katkı sağlıyor

Bu yıl, pandemi nedeniyle dijital ortamda açıklanan 8. HİÇ Ödülleri’nin de verildiğine dikkat çeken Oruç, “Bu gece farklı bir durum var. 9’ncu yılın ödüllerini sahipleri ile buluştururken, ayrıca pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl açıklanan fakat ödül töreni yapılamayan 8. HİÇ Ödülleride bu organizasyonda sahiplerine ulaşıyor” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, şehre değer katan HİÇ Ödülleri’nden dolayı BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç ve yönetim kurulunu tebrik etti. HİÇ Ödülleri’nin kendisi için ayrı bir önemi olduğuna değinen Çelik, Başkan Yardımcılığı görevine geldiği 2019 yılında ilk katıldığı etkinlik olan HİÇ Ödülleri’nin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de 9 yılında HİÇ Ödülleri’nin başarısını kutlarken, iletişimin her alanda önemine değindi.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Bursa’ya değer kattığı için HİÇ Ödülleri’nden dolayı BHİD Yönetimini kutladı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, bu tür ödüllerin daha da artması gerektiğini, kurumların da bu tür ödüllere projeleri ile katılması gerektiğini kaydetti.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, BHİD Yönetim Kurulu’nu kutlarken, halkla ilişkiler çalışmalarının öneminin her geçen gün arttığını, kurumların kendini doğru ifade edebilmesinin anahtarı olduğunu söyledi.

9. HİÇ Ödülleri jürisi projelerle sektörün nabzını tuttu. Jüri, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Marka Konseyi Başkanı Bülent Fidan, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi EnginÇağlak, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç’tan ulaştı.

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