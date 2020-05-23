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HERKES KORKUYOR AMA...

Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

HERKES KORKUYOR AMA...

Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:55
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HERKES KORKUYOR AMA...

"Korona virüs yarasalardan mı bulaştı" tartışmaları sürerken Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.

Bir çok vahşi ve tehlikeli hayvanlarla videolar çeken Sargın, bu defa yarasalarla ilgili video çektiğini söyledi. Eline aldığı hayvanları korkusuzca seven Sargın; onları uzun süre inceleyip sonra doğal yaşamına geri saldı. Bir çok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 23.05.2020 13:56
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