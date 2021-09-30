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Helikopter ambulans aynı gün 2 hasta için havalandı

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık İlçelerinde rahatsızlanan hastalar, helikopter ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

BURSA 30.09.2021, 09:53
Helikopter ambulans aynı gün 2 hasta için havalandı

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık İlçelerinde rahatsızlanan hastalar, helikopter ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa’da helikopter ambulans, dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların yardımına hızır gibi yetişiyor. Önce Harmancık ilçesinde Karbon monoksit zehirlenmesi yaşayan 43 yaşındaki erkek hasta M.T’nin ilçeden merkeze sevki gerekince durumun 112 Komuta Kontrol Merkezine bildirilmesi üzerine havalanan helikopter ambulans daha sonra Orhaneli ’de kalp krizi geçiren 70 yaşındaki kadın hasta N.A için ikinci kez havalandı. Hastalar şehir merkezine getirildikten sonra, burada hazır bekleyen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine ne sevk edilirken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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