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Hayvanat Bahçesi’nin özel konukları

Bursa’da engelli bireylere yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez otizmli çocukları hayvanlarla buluşturdu. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirdi.

BURSA 21.10.2021, 10:05
Hayvanat Bahçesi’nin özel konukları

Bursa’da engelli bireylere yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez otizmli çocukları hayvanlarla buluşturdu. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplar arasında olan engelliler ve ailelerini Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ağırladı. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 otizmli genç, çocuk ve aileleri katıldı. Hayvanlar ve doğa ile bir gün geçiren otizmli gençler hayvanları yakından tanıma fırsatı bulurken, keçi, tavşan ve zürafaları elleriyle besledi.

Hayvanların otizmli çocuklar üzerinde pozitif enerji bıraktığını söyleyen aileler, hayvanlarla olan iletişimin çocuklarındaki sosyal becerileri arttırdığını belirtti. Aileler hayvanat bahçesinde olmaktan dolayı çocuklarının çok mutlu olduğunu dile getirirken, organizasyondan dolayı teşekkür etti.

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