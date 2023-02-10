Hayvan üreticileri kuzularını keserek bağış yapıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayırseverler tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere kesilen 500 adet küçükbaş hayvan etleri kavurma yapılarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve Bursa Koyun Keçi birliğinin organize ettiği yardımlara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Hayırsever İsmail Hatipoğlu, “ Beş adet kuzumu keserek deprem bölgesine kavurma yapılması için bağış yaptım. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Yenişehir Belediyesine ait Mezbahada kesimler sürerken ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Öncelikle Cenabı Allah tekrar bu günleri yaşatmasın. Türk milleti ve ilçe halkı olarak ilk günden itibaren yardımlarımıza devam ediyoruz. Yenişehir’den şuana kadar 26 Tır ve 21 konteynır olarak yardımlarımızı deprem bölgelerine gönderdik. Aynı zamanda gelen talepler doğrultusunda Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve Bursa Koyun Keçi birliği olarak 500 adet küçükbaş havyan kesilerek bunların etleri kavurma yaparak deprem bölgesindeki halkımıza yollayacağız. Bu konuda yardım yapan ve küçükbaş hayvanlarını kesen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.