Hayvan sevgisine yasak yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘gönüllü hareketine’ katılıp, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetlerinde görev alan Mahalle Gönüllüleri, bu kez sessizliğe bürünen meydanlardaki kuşları besledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle başlattığı gönüllü hareketi her geçen gün daha da büyüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık gibi hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan Bursa Mahalle Gönüllüleri özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları, sokak hayvanları için sahaya iniyor. Bugüne kadar sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı gibi etkinliklerde aktif olarak görev alan Mahalle Gönüllüleri bu kez özellikle meydanlarda toplanan kuşları beslemek için bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan etkinliğe katılan 30 Mahalle Gönüllüsü öncelikle Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kuşlara yem attı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde vatandaşlar tarafından sürekli beslenen ancak yasak sebebiyle sessizliğe bürünen meydandaki ağaçlara tüneyen yüzlerce kuş, atılan yemlere akın etti. Gönüllüler gün boyu Tarihi Belediye Binası Meydanı, Emirsultan Meydanı gibi güvercinlerin yoğun olduğu bölgelerde yaklaşık 100 kilo yem dağıttı.

Kuş besleme etkinliğine katılan Mahalle Gönüllülerinden Uğurcan Ersöz, Sıla Bayram ve Muhammed Batur, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, bu faaliyetlerde görev almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.