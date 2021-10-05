’Hayvan Sevgisi’ konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Hayvan sevgisi’ konulu resim yarışması iki kategoride yapıldı. Öğrencilerinin hayvan sevgisini anlatan resimleri sergilendi. Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’nde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, kırtasiye çeki, spor ayakkabı ve eşofman takımı hediye edildi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, başkan yardımcıları, idare amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve hayvanseverler katıldı.