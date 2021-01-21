Hayvan pazarında üreticilerin yüzü gülüyor

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Perşembe günleri üreticilerin ve alıcıların akınına uğrayan Güney Marmara’nın en büyük canlı hayvan pazarında yüzler gülüyor.

Kırsal kesimin desteklenmesi ve hayvan ticareti potansiyelinin arttırılması amacıyla 5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Yalıntaş mahallesindeki yeni hayvan pazarı, bölgenin en büyük hayvan ticaret noktalarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Karacabey, Susurluk, Büyükorhan, Manyas, Simav, Dursunbey ve Kepsut gibi bölge ilçelerden Mustafakemalpaşa’ya gelen yetiştiriciler, 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip tesislerde sektöre büyük kazanç sağlıyor. 30 bin metrekarelik dev tesise gelen araçlar dezenfekte sisteminden geçerek içeri alınırken Kovid-19 tedbirleri de üst düzeyde uygulanıyor.

Mustafakemalpaşa’nın hayvancılık ve et potansiyelinin son dönemde çeşitli firmalar tarafından fark edilmesi, üretim ve istihdama dönük et entegre tesisi yatırımlarının artması üreticilerin yüzünü güldürürken hayvan pazarı da sektörün gözdesi olmayı sürdürüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrılmış yerlerin yanı sıra yonca ve saman satış alanları ile dinlenme ve otopark bölgeleri, alış veriş için gelenlere rahat bir ortam sunuyor.

Bölgenin en hareketli pazarı

Hayvan pazarının, bölge ekonomisinin mihenk taşlarından ve Bursa’nın da hayvan ihtiyacının karşılandığı en nitelikli pazarlardan biri olması dolayısıyla büyük önem arz ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Güney Marmara’nın en hareketli hayvan pazarına sahibiz. 6,5 dönüm kapalı alan üzerinde 750 büyükbaş ve 1.500 küçükbaş kapasiteli tesisimizde üreticiyi ve alıcıyı buluşturuyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerimize entegre olarak pazarımızın faaliyet alanını genişletmeyi planlıyoruz. Kovid-19 sürecini atlatıp normalleşme sürecine girmemizle birlikte; inşallah tarımsal üretime dayalı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi atılımlarımızı da arttıracağız. Sabah erken saatlerde pazarımızı dolduran satıcılarımıza helalinden bol kazançlar diliyor, alıcı kardeşlerimize de hayırlı alışverişler diliyorum” dedi.

Çevre il ve ilçelerden gelen üreticiler satışlardan memnun olduğunu ifade ederek hayvan pazarının hem görüntüsü hem de işlevselliği bakımından birçok hayvan pazarını geride bıraktığını söyledi.