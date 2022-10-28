Hayvan Hakları Koruma Kanunu forumda ele alındı

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen “Kanunlar Çerçevesinde Sorumluluklarımız” başlıklı forumda yeni çıkan 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu ele alındı.

Yeni çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak ilgili kamu kurumlarının sorumlulukları, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun birlikte düzenlediği forumda tartışıldı. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen “Kanunlar Çerçevesinde Sorumluluklarımız” başlıklı foruma Nilüfer, Gemlik, İznik ve Osmangazi Belediyelerinden gelen veteriner hekimler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Şube Müdürlüğü’nden veteriner hekim ve orman muhafaza memuru katıldı.

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Üyesi Avukat Dilruba Uslu Cihan’ın konuşmacı olarak yer aldığı foruma Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Temirtaş ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner de katıldı.

Forumda yeni çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun maddeleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Kanun maddelerindeki boşluklar ve sorumluluklar tartışıldı. Kanunun amacının hayvanlara iyi ve uygun ortamların sağlanması olduğuna değinen Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Üyesi Av. Dilruba Uslu Cihan, “Bu kanunun amacı, hayvanların acı ve eziyet çekmelerinin önüne geçmek en iyi şekilde korunmalarını sağlamak. Bu kanun, hayvanların haklarını korumakla sorumlu kanundur. Sokak hayvanları sorunlarını çözebilmek için kurumların da uzun bir vakit ayırıp plan yapmaları gerekiyor” dedi.

Foruma katılan veteriner hekimler kanunlardaki bazı maddelerin sahayla uyuşmadığına, acil durumlarda karar alınması gerektiğinde bu kanunların yetersiz kalındığına dikkat çekti.

Av. Dilruba Uslu Cihan da, “Karar vericilerin bu kararları alırken hayvanları ne kadar bildiği, ortamı ne kadar bildiği ve sahaya ne kadar hakim olduğu önemlidir. Yasa görüşmelerinde bu konuda ehli insanlar ve sorunları bilen insanlar katılmadığı için bu sorunlar orada tartışılamıyor. Bunları anlattığımız kişiler uygulamayı bilmediği için de çözüm getiremiyorlar. Kanunda bazı açıklar ve tezat noktalar var. Burada hukukta yorum teorisi öne çıkıyor. Her şeyi kanun koyucu koyamaz mevzuata bu şekilde işleyen bir sistem değil. Biz sadece bunu düşünürken o kanunda hangi konumda durup kimi korumaya çalışıyoruz ona bakmalıyız” diye konuştu.