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HAYTAP’dan Gemlik Belediyesine anlamlı yardım

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Gemlik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ameliyat masası ve çeşitli ekipmanlarının da içinde bulunduğu binlerce liralık malzeme desteğinde bulundu.

BURSA 26.09.2021, 12:09
HAYTAP’dan Gemlik Belediyesine anlamlı yardım

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Gemlik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ameliyat masası ve çeşitli ekipmanlarının da içinde bulunduğu binlerce liralık malzeme desteğinde bulundu.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hakan Uğur, HAYTAP yetkilisi Emre Demir, Gemlik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunurken hayvanların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılacaklar konuları istişare etti.

HAYTAP Bursa temsilcisi Emre Demir federasyonun birçok belediyeye hayvanların sağlık ve barınma şartlarının iyileştirmesi için destekte bulunduğunu ifade ederken, “Hayvan Hakları Federasyonun amacı özellikle sokakta yaşayan dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bugün Gemlik Belediyemize minik dostlarımızın ameliyat süreçlerini kolaylaştıracak ve sayıyı arttıracak ameliyat masası ve kedi dostlarımız için kedi kafesi yardımında bulunduk. Bizler sorunun bir parçası olmak yerine çözümün parçası olmaya devam ederek sokaktaki canlarımızın hayatını kolaylaştırmanın en etkili yolunun kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili ise HAYTAP’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederken, “Gemlik Belediyesinin sadece Gemlik’te yaşayan insanların değil minik dostların da belediyesidir” dedi.

Mert Dimili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gemlik Belediyesi olarak minik dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her gün yeni çalışmalar yapıyoruz. Sokaklara ve beslemenin zor olduğu bölgelerde yaptığımız mama odakları sayesinde sokaktaki canlar aç kalmıyor. Mama dağıtımlarını ise arttırdık. Rehabilitasyon merkezi projemiz için ise çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sokakta yaşayan minik dostlarımızın sağlıklarına kavuşması için veteriner hekim ve tedavi sayımızı arttırdık’’ dedi.

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