Hayata erken adım atan çocuklar bir araya geldi

Dünya Prematüre Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için prematüre doğan çocuklar bir araya geldi.

Özel Hayat Hastanesi, Dünya Prematüre Günü’nde de hayata erken adım atan prematüre çocukları unutmadı. Hastane yönetimi ve çalışanları tarafından organize edilen etkinlikte prematüre doğan çocukların ailelerine hastanenin misafiri oldu. Pasta kesilen ve prematüre çocuklarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı etkinlikte konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Etkinliğimizde hastanemizde doğmuş, yoğun bakımımızda hizmet almış bebeklerimizle, çocuklarımızla bir araya geldik. Çok şükür onları sağlıklı görmek bizim açımızdan mutluluk verici. Onların vatanına, milletine hizmet eden, hayırlı işler yapan insanlar olsun diye dua ediyoruz. Onları sağlıklı nesiller olması için, ailelerin kucaklarına sağlıklı vermek için doktorlarımız, hemşirelerimiz tüm ekibimiz mücadele etti. Çok şükür muvaffak olduk. Bu bizim için mutluluk verici” dedi.

Prematüre bebeklerin ve çocukların daha özenli bakılması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Erol Comart ise, “Hastanemizde ilk doğan prematüre bebeklerimiz 5 yaşını geçmek üzere. Onlar hayata erken atılan bebeklerimiz. Elimizden geldiğince ailelerle beraber onları sağlıklı şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Daha özenli ve dikkatli büyütülmesi gereken bebekler onlar. Ailelerimizle beraber el birliğiyle büyütüyoruz” diye konuştu.

Hayat Hastanesi Yeni Doğan Bölümü Hemşiresi Emine Hatunerken de, “Hayat Hastanesi’nde bu hafta prematüre haftasını kutluyoruz. Hastanemizde doğan prematüre bebekleri sağlıkla uğurladık şimdi onları görünce çok seviniyoruz. 5 yaşına girdiler. Onlar, ailemizden birisi. Bence yeni doğan bir aşk. Süreç bir anne için çok özverili ve meşakkatli. Ama geri dönüşleri görünce yorgunluğunu unutuyorsun” şeklinde konuştu.