Hayat Sağlık Korosu 14 Mart Tıp Bayramına hazırlanıyor

Sağlık hizmetleri alanında Bursa’nın markası olan Hayat Sağlık Grubu, 1978 yılından beri tüm branşlarda hizmet verirken, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal konularda öncülük yapmaya devam ediyor.

Hayat Sağlık Grubu çalışanları, bu sene 14 Mart Tıp Bayramını farklı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Özkul, “Pandemi sebebiyle tüm sağlık çalışanları yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu dönem yorulan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, konserimizi de onlara ithaf etmek istiyoruz” dedi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 14 Mart akşamı gerçekleşecek konsere hazırlanan Hayat Sağlık Grubu Koroso’nu Hüseyin Taşçeşme çalıştırıyor ve Koru’nun repertuarında 21 eser bulunuyor. Hayat Sağlık Grubu’nun 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında bir de sağlık çalışanları tarafından yapılan ebru ve çini sergisi gerçekleştirilecek.