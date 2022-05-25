Hayat Hastanesi’nden fabrika çalışanlarına cilt kanseri eğitimi

Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz cilt kanseri farkındalık ayı çerçevesinde bir firma çalışanlarıyla bir araya geldi.

Mayıs ayı cilt kanseri farkındalık ayı çerçevesinde cilt kanserine dikkat çekmek ve benler ile ilgili yanlış bilgilere açıklık getirmek amacıyla Dermatoloji Uz. Dr. Mediha Yılmaz’ı bir firma çalışanlarıyla buluşturdu. Çalışanlara benlerin lazerle alınması ve cilt kanserlerine ilişkin yaptığı sunumda, her benin alınmaya uygun olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, benlerin uzman hekim tarafından muayene edildikten sonra alınması gerektiğini aksi takdirle ben kanseri teşhisinin atlanabileceği ve tedavide gecikmelere yol açabileceğine vurgu yaptı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, “Cilt kanserine genetik yatkınlığın dışında neden olan temel nedenlerin başında ilk olarak UV ışınları ve solaryum gelmektedir. Burada özellikle açık tenli bireylerin uzun süre güneşe maruz kalmamaları önem arz ediyor. Çok sayıda beni olan ve güneş yanığına da maruz kalan kişilerin cilt kanserine yakalanma riski artıyor. Her kanser türünde olduğu gibi cilt kanserinde de erken tanı çok önemli. Bizim müdahale etme olanaklarımızı arttırıyor. Cilt üzerinde oluşan leke ya da yaraların tespit ve takip edilmesi bunların doktorlara gösterilmesi erken tanı imkanı sunabilir” diye konuştu.

“Benlerdeki değişiklikleri mutlaka takip edin”

“Benlerdeki değişiklikler cilt kanseri riskinde en önemli belirtilerden biridir” diyen Dr. Mediha Yılmaz, çalışanları benlerin mutlaka takip edilmesi gerektiği konusunda uyararak, “Vücudumuzdaki benlerin haritasını çıkarın ve değişimlerini takip edin. Benlerinizi fotoğraflayarak değişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Düzenli bir şekilde benlerimizi takip etmemizde fayda var. Vücudumuzda ben sayısında artış ya da mevcut benlerdeki renk ve şekil değişiklikleri, özellikle zaman içinde hızla büyüyen rengi değişen kanama, kaşınma gibi belirtileri olan benler mutlaka dikkate alınmalı ve bir dermatoloji uzmanına gösterilmelidir” dedi.

Çok sayıda çalışanın hazır bulunduğu ve ilgiyle takip ettiği eğitim soru cevap şeklinde son buldu.