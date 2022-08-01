Hayat Hastanesi Gebe Okulu sona erdi

Özel Hayat Hastanesi’nin anne adaylarına yönelik düzenlediği Gebe Okulu’nun 10. dönemi sona erdi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nin 3 ayda bir düzenlediği Gebe Okulu, temmuz ayında anne adaylarıyla buluştu. 3 hafta süren Gebe Okulu’nda katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verildi. Hastane konferans salonunda 20 anne adayının katılımıyla gerçekleşen Gebe Okulu’nda, anne adaylarına gebelik ve doğum süreci ile doğum sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşayacaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu’nda 10. dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, gebelerin aldığı eğitimler sayesinde gebelik sürecini psikolojik ve fizyolojik olarak daha rahat geçirebileceğini söyledi. Özkul, “Anne adayları için Gebe Okulu doğum sonrasında da anneye ve bebeğine faydalı olabilir. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza hamilelik süresince neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız 3 haftalık eğitimde anlatıyor” dedi.

Gebe Okulu’nun ilk haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk “Gebelik ve Doğum ” , Ebe Halime Şahin ‘’Doğuma hazırlık - Doğum eylemi ve sonrasında anne ve bebeğin takibi‘’ , Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ‘’Gebelikte ve sonrasında hemoroid - Safra kesesi - Meme rahatsızlıkları’’ hakkında bilgiler paylaştı.

Gebe Okulu’nun 2. haftasında Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Dediler ‘’Doğum eyleminde anestezi yöntemleri - Epidural - Spinal - Genel Anestezi’’, Diş Hekimi Büşra Düzen ‘’ Gebelikte diş problemleri’’, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Comart ‘’Doğum sonrası yenidoğanın takibi’’, Fizyoterapist Merve Evis ‘’ Gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-Gebe platesi’’ başlıkları altında anne adaylarına bilgi aktardılar.

Gebe Okulu’nun son haftasında ise Emzirme Danışmanı Büşra Kocaalili “Anne Sütü”, Diyetisyen Fatma Hallaç “Gebelikte ve sonrasında doğru beslenme”, Klinik Psikolog Nida Biçen de “Normal doğum normal bir süreçtir” başlığında bilgiler aktardı.