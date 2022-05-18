’Hayat’ ailesi hemşireler haftasını kutladı

Özel Hayat Hastanesi yönetimi, sağlık ordusunun vazgeçilmezleri arasında olan hemşireleri unutmadı.

Hayat Hastanesi hemşireleri, Merinos Gölpark’ta organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Hemşireler Haftası’nı kutlayan hemşireler, düzenlenen geceyle yoğun iş temposuna kısa bir süreliğine ara vererek doyasıya eğlenirken stres atarak fotoğraf çektirdi. Organize edilen etkinliğe, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Ahmet Özkul, Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, Başhemşire Gülşen Tutarlı ve çok sayıda sağlık çalışanı ile hemşireler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, hemşirelerin sağlık sektörünün vazgeçilmez yapı taşlarından olduğunu vurgularken, bu tür buluşmalara çok önem verdiklerini, sadece bir hastane değil aynı zamanda çok büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Özkul, hemşireliğin anlam ve önemine değinerek, “Gevher Nesibe’yi hepiniz biliyorsunuz, kendisi ilk Türk hemşire olarak tarihe geçmiştir. Rivayet olunur ki dönemin Selçuklu sultanının kızı olan Gevher Nesibe hemşirelik alanında hayli gayret göstermiş fakat ne yazık ki kendisi de veremden vefat etmiştir. Hemşireler hem tarihte hem de hastanelerde üstlendikleri ağır misyonu yerine getirerek fedakarlıkta bulunmuşlardır. İlk başta insanı sevmek gerekiyor, bu mesleği icra etmek için. Bu vesileyle ülkesine hizmet eden hemşirelerimizin haftasını kutlarım, hayatını kaybetmiş tüm hemşirelere de Allah’tan rahmet dilerim” diye konuştu.

Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul da, “Gece gündüz demeden hastaların yanında duran, sağlıklarına kavuşması için özenle takiplerini sürdüren heşirelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Hepimizin yegane görevi toplumun sağlığını yükseltmek ve bireyin sağlığını koruyarak insanların yaşamlarına devam edebilmelerine vesile olmaktır. Burada hekimlikten sonra en eski sağlık mesleği olan hemşirelere çok büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Gecenin sonunda pasta kesilirken, hemşireler müzik eşliğinde eğlendi.