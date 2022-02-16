Mustafakemalpaşa’da eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ışığında hazırlanan ‘Maker Karavan Projesi’ ile öğrencilere yönelik üretim becerileri ve kodlama eğitimi çalışmaları başladı.

Proje kapsamında Ermetal Teknolojik Eğitim Vakfı (ERTEV) ve HP ortaklığı ile tasarlanan maket karavan aracının Mustafakemalpaşa’daki tanıtımı, Atatürk Ortaokulunda yapıldı. Tezgâh başına geçen öğrenciler, hayal ettiklerini tasarlayarak, üretime dönüştürdü. Üreten nesiller yetiştirmek için eğitim atölyeleri düzenleyen ERTEV, her kesimden çocuğa ulaşmak ve üretim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ‘Maker Karavan’ ile proje odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

2 ay süreyle Mustafakemalpaşa’daki 22 okulu ziyaret edecek olan mobil karavanda öğrenciler, testere, matkap, torna, zımpara, ahşap ve 3D yazıcı atölyelerinde ücretsiz olarak tasarlama becerilerini arttırma imkânı bulacak. ‘Hayal et, tasarla ve üret’ yaklaşımıyla çocuklara ‘kendin yap’ kültürünü benimsetmeyi hedefiyle mobil STEAM eğitim aracı ‘Maker Karavan’ ile 6-13 yaş arasındaki öğrencilere ‘üretim becerileri’ ve ‘robotik kodlama eğitimleri verilecek.