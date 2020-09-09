Havadan ceza yağdı

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BURSA’DA DRONE DESTEKLİ YAPILAN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMAYAN ÇOK SAYIDA ARACA 31 BİN 576 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
BURSA 09.09.2020, 09:00
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Bursa’da drone destekli yapılan korona virüs denetimlerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan çok sayıda araca ceza yağdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bursa’nın 65 farklı noktasında yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi. Durdurulan araçlardaki yolcular ve şoförler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılırken, uymayanlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerin yanı sıra 274 araca trafiği tehlikeye düşürecek ve eksik evrak işlemlerinden de cezai işlem uygulandı.
Denetimler de drone ile tespit edilen araçlar uygulama noktasında durdurularak tek tek denetlendi.
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