Hataylı afetzedelere Bursa morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da kitap talebi karşılanan küçük depremzede Mehmet Sefa’yı kaldığı çadırda, yüzde 99 fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Ali Aşkar’ı da Büyükşehir tarafından temin edilen konteynerde ziyaret etti. Depremzede ailelere moral veren Başkan Aktaş, devlet millet el ele yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ikinci haftasından itibaren Hatay’da konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvalet ve banyolar kurmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımıyla da depremzedelerin gönüllerinde adeta taht kurdu. Rutin yardım dağıtımlarının yanında afetzedelerden gelen özel taleplerle de yakından ilgilenen Büyükşehir ekipleri, Antakya’nın Tanışma Mahallesi’nde ailesiyle birlikte çadırda kalan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mehmet Sefa Keser’in sosyal medyadan yaptığı kitap isteğine duyarsız kalmadı. Küçük Mehmet Sefa’nın istediği kitaplar, Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede kendisine ulaştırıldı. Bunun yanında Antakya’nın Çekmece Mahallesi’nde evleri yıkıldığı için çadırda yaşayan Şefika - Süleyman Aşkar çiftinin yüzde 99 fiziksel ve zihinsel engelli oğulları Mehmet Ali Aşkar için sosyal medyadan yaptığı konteyner talebi de yine Bursa Büyükşehir ekipleri tarafından karşılandı. Aşkar ailesi için 2 adet konteyner ile seyyar tuvalet ve banyo kuruldu.

Başkan Aktaş, moral verdi

Mesaisinin önemli bir bölümünü afet bölgesinde geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da küçük Mehmet Sefa’yı kaldığı çadırda, Mehmet Ali Aşkar’ı da yeni kurulan konteyner evlerinde ziyaret etti. İlk olarak Antakya merkezde konteynere yerleştirilen 30 yaşındaki Mehmet Ali Aşkar’ı ziyaret eden Başkan Aktaş, engelli gencin babası Süleyman ve annesi Şefika Aşkar ile ablası Sema Bostancı ile sohbet etti. Deprem sırasında ve sonrasında ailenin yaşadıklarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Aktaş, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ihtiyaç halinde desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Çadırda yüzler güldü

Başkan Aktaş’ın ikinci durağı ise sosyal medyadan kitap isteğinde bulunan Mehmet Sefa’nın ailesiyle birlikte kaldığı Tanışma Mahallesi’ndeki çadır oldu. Baba Abdülvahit ve anne Sultan Keser’in 4’ü kız, 6 çocuğuyla birlikte kaldığı çadırda yapılan sohbet, depremzede aileye büyük moral oldu. Bugüne kadar görülmemiş büyük bir afetin yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, devlet millet el ele yaraları sarmak için büyük bir mücadele verildiğini belirterek, Hatay’da hayat normale dönene kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.