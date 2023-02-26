Hatay için seferberlik sürüyor

Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulması görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir hayırsever tarafından gönderilen bebek ve çocuk giyim malzemelerini Sahra Hastanesi yetkililerine teslim ederek ihtiyaç duyulan malzemeleri vatandaşlara ulaştırmış oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in ardından Hatay’da yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletler kurulum ve temizliği ile geçici barınma alanlarının kurulumu ile görevlerini ilk günden itibaren aralıksız sürdürüyor.

Bunların yanında, altyapı hizmetlerinden ilaçlamaya, sokak hayvanlarının beslenmesinden sosyal desteklere kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler tarafından koordinasyon merkezine ulaştırılan yardım kolilerini de teslim ederek depremzedelere kısa sürede ulaştırıyor.

Son olarak bir hayırsever tarafından gönderilen 2 bin adet kız-erkek çocuk iç giyim, bin adet çocuk çorabı ve bin adet bebek giyim ürünleri, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince teslim alındı. Ekipler daha sonra malzemeleri Sahra Hastanesi yetkililerine teslim etti.