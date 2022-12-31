HasTavuk personeli bowlingte eğendi

Kanatlı sektörünün öncü isimlerinden HasTavuk firması yeni yıl öncesi çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla bowling turnuvası gerçekleştirdi.

Nilüfer Özdilekpark’ta gerçekleştirilen turnuvaya 11 takımdan 77 kişi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin verildiği heyecanlı anların yaşandığı bowling turnuvasında CAF 7/24 takımı 573 puan ile 1. olurken, 521 puanla The Walking Dead 2., Grup Kapat Aç ise 447 puanla 3. oldu.

Yarışmada dereceye girenlere kupaları ve ödülleri HasTavuk AŞ. Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir ve Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir tarafından verildi.

Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir “Çalışanlar arasında motivasyonu arttırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, yeni yıla motive bir şekilde çalışanların girmesini sağlamak amacıyla yapılan bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ederim. Bu gece burada olup yarışma boyunca savaşan, yarışan, takımını destekleyen ve katılım gösteren herkesi gönülden tebrik ederim” dedi.