Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen bir gece ile kutladı. Gecece Bursa’daki bir çok kamu ve özel sektör iştiraklerinde görev alan Halkla ilişkiler uzmanı katıldı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), 30. yılını kutladı. Hastavuk sponsorluğunda, mangal partisi ile hem yazı karşılayan misafirler, hem de derneğin 30. yılını kutladı. Geceye BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, BHİD başkanı, yönetim ve denetim kurulu, yüksel istişare kurulu üyeleri, üyeler, basın mensupları ve sponsorlar katıldı.

Türkiye’de halkla ilişkiler mesleği tam olarak anlaşılmaya çalışılırken dernekleşme fikri ile atılan önemli bir adımın bugün 30. yaşına basmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, 30 yıllık serüvende başkanlık yapan, yönetim ve denetimlerinde yer alan, dernek için çalışan herkese teşekkür etti.

Oruç, başta Hastavuk, DOSABSİAD, Hayat Hastanesi olmak üzere tüm sponsor firmalara plaketlerini takdim etti. Plaket töreninin ardından katılımcılarla birlikte 30 yıl pastası kesildi.