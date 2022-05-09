Hastane enfeksiyonlarını önlemenin en kolay yolu el hijyeni

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Kazak, hastane enfeksiyonlarını önlemenin en kolay, en ucuz ve en önemli yollarından birisinin etkili bir el hijyeni uygulamak olduğunu söyledi.

Dünya El Hijyeni Günü, BUÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlik ile kutlandı. Hastane personel, ziyaretçi, hasta ve hasta yakınlarına el hijyeninin önemini anlatmak hedefiyle gerçekleştirilen organizasyonun yürütücülüğünü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Kazak üstlendi. Hastane girişinde açılan stantlarda ziyaretçi ve personele bilgilendirmelerde bulunan ekibi, eski rektörlerden Prof. Dr. Kamil Dilek, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, akademisyenler ve idari personel de ziyaret ederek çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Etkinlikte el hijyeninin önemi konusunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Esra Kazak, COVID-19 salgını sırasında mikroorganizmaların bulaşmasında bu konunun bir kez daha ön plana çıktığına işaret etti. Hastane enfeksiyonlarını önlemede en kolay, en ucuz ve en önemli yollardan birinin etkili el hijyenine uyum olduğunun altını çizen Esra Kazak, “El hijyenine uyum oranımızı artırmak ve hastane enfeksiyonlarını önlemek için hasta, hasta yakınları, hastane yöneticileri ve tüm sağlık çalışanları, hastanelerde görev alan herkes ortak adım atmalı ve uyum göstermelidir. Bunun için sürekli gözlem yapmakta, eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Konunun önemini vurgulamak için tüm dünyada 5 Mayıs El Hijyeni Günü olarak belirlenmiştir. Biz de bu çerçevede etkinliklerimizi sürdürdük” dedi.

Kazak, hastaları ve kendilerini enfeksiyonlardan korumak için el hijyenine uyulması, birlikte çalışılması, yüksek motivasyonun sağlanması ve ellerin temiz kalması ile sağlık hizmetinde güvenlik ve kalitenin sağlanabileceğini aktardı.