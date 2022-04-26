Hasköy yolunda işlem tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl nisan ayında defin işlemlerinin başladığı Hasköy Mezarlığı’na ulaşım için kullanılan 6,5 kilometrelik yolu sıcak asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirdi.

Raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda yenileme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Hamitler Kent Mezarlığı’nda doluluğun yüzde 90’ları aşması üzerine kente kazandırılan 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı’nda defin işlemleri geçtiğimiz yıl nisan ayında başlarken, Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ulaşımı sağlayan 8 metre genişliğindeki 6,5 kilometrelik yolda başlattığı sağlamlaştırma çalışmalarını tamamladı. Mezarlığa ulaşımın sağlanmasının yanında Hasköy Mahallesi sakinlerinin de yoğun olarak kullandığı yolda 60 bin ton dolgu ve 10 bin ton asfalt kaplama yapıldı.

Mezarlığa sorunsuz ulaşım

Yaklaşık 2 ay önce çalışmaların startını Hasköy Mahallesi’nden veren ve bölgede vatandaşların sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaların tamamlanmasıyla mezarlığa ulaşım noktasında bir sorun kalmadığını söyledi. Hasköy mezarlığında defin işlemlerine geçtiğimiz yıl nisan ayında başlandığını ve bununla birlikte mevcut yolun yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Mahalle muhtarımızın da vatandaşlarımızın da yolla ilgili yoğun talepleri vardı. Mezarlığa ulaşım için kullanılan 8 metre genişliğinde ve 6,5 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalara başlamıştık. Çalışmalar nihayet tamamlandı ve bölgede ulaşımla ilgili bir sorun kalmadı. Hasköy mahallemize ve Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.