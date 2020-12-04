Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerine örnek proje ödülü

BEBKA, Büyükşehir Belediyesi ve Harmancık Belediyesi iş birliğiyle yapılan Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesisleri, ulusal alanda kent ekonomisi ve işletmeciliği kategorisinde örnek proje gösterilere ödüle layık görüldü.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, ödülden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ödül getiren proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"BEBKA’dan 2015 yılında sağlanan 1,5 milyon TL’lik hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 milyon TL bütçeli Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde 14 adet bungalov ev, 250 metrekare restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor. Vatandaşlara doğa ile iç içe muhteşem bir tatil imkanı sunan tesislere ilgi gün geçtikçe artarken, artan talebin karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine 350 metrekare taban alanına sahip toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilave 3 milyon liralık yatırımıyla aynı alana 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet yapıldı.”

Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri’nin Harmancık nüfusunun 16 katı civarında yıllık ziyaretçi ağırladığına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Yıllık 110 bin ziyaretçi ağırlayan tesisimiz gerçekten büyük ilgi görüyor. Örnek proje gösterilmesi de başarının eseridir. Yılın 12 ayı hizmet veren tesisimizde, 20’si kadın olmak üzere, toplam da 28 kişi istihdam ediliyor. İlçemize istihdam sağladığı gibi bölge turizmi açısından tarihi bir dönüm noktası diyebilirim. Herkesi Harmancık’a bekliyoruz. BEBKA’ya, ilave yatımlar ile ilgili desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a ve Özel Kalem Dergisi Yönetim Kuruluna, değerli seçici kurul hocalarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim.”