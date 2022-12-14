Haluk Şahin’den gençlere tavsiye; “Hayata ve Türkiye’ye inanın”

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Bursa’nın Değerleri Söyleşisi”ne konuk olan Haluk Şahin, gençlere “Hayata ve Türkiye’ye inanın” tavsiyesinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün “Bursa’nın Değerleri” başlığıyla organize ettiği söyleşi dizisi, toplumsal yaşamda kente önemli katkılar sağlayan isimleri ağırlamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen etkinliğe bu kez Bursalı gazeteci, akademisyen, yazar Haluk Şahin konuk oldu. Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılan ve Bursa Maartı Kitap Kulübü Kurucusu Yasemin Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Haluk Şahin’in gözünden Bursa ve Bursalı olmanın tanımının ele alındığı söyleşide o yıllardaki edebiyata bakış da masaya yatırıldı. Bursa’nın hayatında her zaman farklı bir yeri olduğunu ifade eden Haluk Şahin, çok güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini dile getirdi. Bursa Erkek Lisesi’nde aldığı eğitimin bugünkü kariyerinin kapılarını açtığını ifade eden Şahin, “Çocukluk yıllarım Bursa’da özgür ve mutluluk içerisinde geçti. 50-60’lı yıllarda Bursa yeşil ve doğal güzelliklerle bezenmiş mükemmel bir kentti. Bursa benim her zaman benliğimin parçası oldu. Bursa Erkek Lisesi’nde çok güzel bir ortamda eğitim aldık. O eğitim benim bugünkü kariyerimin önünü açtı. Uzun yıllar yurt dışında yaşasam da Bursa hiç aklımdan çıkmadı. Bursa bugün değişti ama o yıllardaki kent yaşamına özlem duyuyorum” dedi.

Şiir ve edebiyat üzerine yaptığı çalışmalara da değinen Haluk Şahin, gençlik yıllarında yazmaya başladığını dile getirdi. Kendisini tam anlamıyla şair gibi görmediğini nitelendiren Şahin, bu alanda emek sahibi olan insanlara saygı duyduğunu söyledi. Yeni kuşağın şiire bakışının farklı olduğunu ifade eden Haluk Şahin, “Ben şiiri insanların mutlaka yapması gereken hayatla temas yeteneklerinden biri olarak gördüm. Son zamanlarda farkındalık bakış açısı ortaya çıktı. İnsanlar farklı aktivitelerle zamanı değerlendirmeye çalışıyor. Şiir aslında bir meditasyon gibi de değerlendirilebilir. Şiir belirli bir konuda yoğunlaşmadır, farkındalıktır. Hayatım boyunca şiir yazmaya devam edeceğim. Şiir benim için hep hayatla el ele tutuşmanın net örneklerinden biri oldu. Şu an insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerinden birini yaşıyoruz. Eğitim müfredatı değişmeli ve şiir yazma konusunda bir ders olmalı” diye konuştu.

Bursa Erkek Lisesi mezunlarının da büyük ilgi gösterdiği söyleşide, kendi sınıf arkadaşlarıyla da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Şahin, söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı. Bursa’nın en romantik kentlerden biri olduğuna işaret ederek, bu kenti ele alan bir roman yazmayı planladığını söyleyen Şahin, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu; “Bu toprakların altında ve üstünde ne olduğunu bilmek ve onu sanata dönüştürmek en büyük yurtseverliktir. Bu topraklar çok değerli. Gençlere tavsiyem hayata ve Türkiye’ye inanmalarıdır.”

Nostalji dolu anıların paylaşıldığı söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Haluk Şahin’e teşekkür ederken, Bursa Erkek Lisesi mezunları adına Hayati Tetik de, Başkan Erdem’e, Enver Dikmen’in çizdiği karikatürünü hediye ederek, Haluk Şahin’i Bursalılarla buluşturan bu organizasyon için teşekkür etti.