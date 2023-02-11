Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için kıyafet dikiyor

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet dikimine başladı.

Usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler, kış mevsimine uygun kumaş ile üretilen giyim malzemelerini hızla tamamlayarak, depremden etkilenen bölgelere gönderecek.

Kahramanmaraş’taki deprem faciasının ardından okulların yardım toplama merkezine dönüştüğü Mustafakemalpaşa’da eğitim camiası da afet bölgesi için seferber oldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı yardım kampanyasına, acil ihtiyaç malzemelerinin toplanması ve başlatılan kıyafet dikim çalışmalarıyla dâhil olduklarını söyledi.

HEM’den seferberlik

Göllü, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına, tüm Milli Eğitim camiamız gönüllü vatandaşlarımızın da destekleriyle dâhil olmuştur. Deprem bölgesine gönderilmek üzere okullarda toplanılan ve öncelikli olarak AFAD’ın ihtiyaç listesi gözetilerek kıyafet, gıda, hijyen ürünleri, battaniye gibi temel ihtiyaçlardan oluşturulan malzemeler, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde de toplanmakta ve öğretmenlerimiz tarafından büyük bir titizlikle ayrıştırılıp uygun şekillerde tasnifleri yapılarak kolilenmekte ve deprem bölgesine iletilmek üzere Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne günlük olarak teslim edilmektedir” dedi.

Kıyafet dikimine hız verildi

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün temin ettiği kumaşlardan Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerlerinin çalışmalarıyla depremzedelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için giyim üretimine başlandığını belirten Zafer Göllü, “Yetişkin ve çocuk eşofman, kazak, gömlek gibi temel kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda iletilmek üzere üretimine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.