banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor

Hafriyat kamyonun tekerliği yerinden fırlayarak patladı

Bursa’da bir hafriyat kamyonunun ön tekeri yerinden fırlayarak bomba gibi patladı. Patlayan lastik bir evin camlarını kırarak, çatısına zarar verdi.

BURSA 23.05.2021, 15:29
Hafriyat kamyonun tekerliği yerinden fırlayarak patladı

Bursa’da bir hafriyat kamyonunun ön tekeri yerinden fırlayarak bomba gibi patladı. Patlayan lastik bir evin camlarını kırarak, çatısına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İznik istikametine seyredek 34 BL 9870 plakalı hafriyat kamyonu çakıl taşıyordu. Çakırca Mahallesi’nde kamyonun ön tekerleğinin bilyesinin bozulması sonucu lastik yerinden fırlayarak bomba gibi patladı. Patlamanın etkisi ile Ahmet Akın’a ait evin camları kırılarak çatısı hasar gördü.
Yorumlar (0)
22°
açık