Hafriyat kamyonun tekerliği yerinden fırlayarak patladı

Bursa’da bir hafriyat kamyonunun ön tekeri yerinden fırlayarak bomba gibi patladı. Patlayan lastik bir evin camlarını kırarak, çatısına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İznik istikametine seyredek 34 BL 9870 plakalı hafriyat kamyonu çakıl taşıyordu. Çakırca Mahallesi’nde kamyonun ön tekerleğinin bilyesinin bozulması sonucu lastik yerinden fırlayarak bomba gibi patladı. Patlamanın etkisi ile Ahmet Akın’a ait evin camları kırılarak çatısı hasar gördü.