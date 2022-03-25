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Güzelyalı’da yüzler gülüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kronik bir sorun haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planlarının, mağduriyetler giderilecek şekilde Büyükşehir Meclisi’nden geçmesinin ardından Güzelyalı’da yüzler gülmeye başladı. Güzelyalı’da mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir aylık askı süresinin ardından ortadaki mağduriyetin tamamen kalkacağına yürekten inandığını söyledi.

BURSA 25.03.2022, 16:46
Güzelyalı’da yüzler gülüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kronik bir sorun haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planlarının, mağduriyetler giderilecek şekilde Büyükşehir Meclisi’nden geçmesinin ardından Güzelyalı’da yüzler gülmeye başladı. Güzelyalı’da mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir aylık askı süresinin ardından ortadaki mağduriyetin tamamen kalkacağına yürekten inandığını söyledi.

Mudanyalıların 3 yıldır merakla beklediği ve mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi sebebiyle mağduriyetlere yol açan Güzelyalı Uygulama İmar Planı son meclis toplantısında ele alınmıştı. Güzelyalı planları ile ilgili yaklaşık 1500 konut sahibinin mağduriyetine yol açacak Mudanya Belediye Meclisine ait ilçe kararı, Büyükşehir Belediyesi’nce mağduriyeti ortadan kaldırılacak şekilde düzenlenip, meclisten geçmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da plan iptalleri yüzünden yıllardır ciddi sorunlar yaşayan bölge sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak, ortadaki mağduriyetin kaldırılması için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Başkan Aktaş, “1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilçe belediyesinden Ocak ayında geçti. Ancak mağdurlar yine mağdur kaldı. Planlar bize geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mağduriyetleri de gidererek, gerekçelerini yazarak, ilgili kurumların görüşlerini de alarak biz gerekli değişiklikleri yaptık ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onayladı. Şimdi Mudanya Belediyesi’nde bir ay süreyle askıya çıkarılacak. Ben gerekli anlayışın ilçe belediyemiz tarafından da gösterileceğine yürekten inanıyorum. Niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. 3 kişi 5 kişi ‘Allah razı olsun’ dese bizim için yeter. Biz hangi konu olursa olsun gerekli fedakarlığı yapmaya hazırız. İlçe belediyesi de bu konuda gerekeni yapacaktır. Yapmazsa da hukuki anlamda üzerimize düşen tüm sorumlulukları sonuna kadar yerine getiririz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, sahillerle ilgili gelişmeleri de bölge sakinleriyle paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin isteği üzerine Mart 2020’de Gemlik ve Mudanya sahillerindeki yetkiyi 2 yıllığına ilçe belediyelerine devrettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Karacabey ve İznik Belediyeleri ‘buna gücümüz yetmez’ diyerek yetkileri devralmadı. Hay hay dedik ve oradaki işlemleri biz yerine getirdik. Yani beni Eşkel’den, Mudanya’nın batı yakasından bir sürü insan arayıp, ‘Allah aşkına bu sahiller perişanlık içerisinde niye buralara el atmıyorsunuz’ diye sordu. Şimdi ele aldık. Hiç şüpheniz olmasın en kısa zamanda birkaç ay içerisinde hepsini toparlarız, gerekenleri de yaparız. Gemlik’le alakalı da şöyle bir şey oldu. Kumla çok güzel oldu, iyi de Kurşunlu ne oldu. Kurşunlu’da niye herhangi bir çalışma yok. Yani hamasi nutuklarla iş halletmeyelim. Kimsenin işine, aşına engel olmak gibi bir niyetimiz yok. Zaten kanun bunu Büyükşehir’e veriyor. Sadece istendiği için vermiştik. İnşallah şimdi tamamını halletmiş olacağız” diye konuştu.

Özellikle imar planlarından kaynaklı sorunlar yüzünden yıllardır mağduriyet yaşayan Güzelyalı sakinleri, sürece katkıları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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