Güvenlik personeline ’Stres Yönetimi’ eğitimi

Osmangazi Belediyesi, kurum içi eğitim programı çerçevesinde belediyede görevli güvenlik personeline yönelik öfke kontrolü, temel ilk yardım ve oryantasyon eğitimi konularında eğitim semineri düzenledi.

Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan konularında uzman personel tarafından güvenlik görevlilerine yönelik düzenlenen ve 5 gün süren eğitim seminerine katılan güvenlik personeli, öfke kontrolü, temel ilk yardım ve oryantasyon eğitimi aldı. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere 5 grup halinde katılan güvenlik personeli, 2,5 saatlik eğitimlerinde belediye bünyesindeki birimler ve çalışma prensipleri ile ilgili oryantasyon, öfke kontrolü ve yaşanabilecek sağlık sorunları karşısında anlık müdahale konularında temel eğitimden geçirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurumsal yapıya sahip bir belediye olarak personele yönelik mesleki eğitimlere büyük önem verdiklerini söyledi. Kurum içi eğitimlerin, kaliteli hizmetin yanında personelin aidiyet duygusunun gelişimine de büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Dündar, “Aynı zamanda aidiyet duygusunu da geliştiren bu eğitimlerimiz, periyodik şekilde sürüyor. Bugüne kadar vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için TSE-ISO-EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi gibi pek çok kalite belgesiyle ilgili kriterleri yerine getirerek bu belgelere sahip olduk. Son olarak bu yıl yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına dair süreç ve bilgi sistemlerini de içine alan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini aldık. Türkiye’nin en büyük ve en güçlü ilk 5 belediyesinden biri olarak, kendimizle olan yarışımız bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.