Gürsu’ya yeni kent park

Gürsu Belediyesi ilçeye yepyeni bir proje daha kazandırıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçtiği projenin ismi de Gürsu Kent Park olarak belirlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizde tel altı olarak bildiğimiz bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Yeni projemiz için çalışmalara başladık, bölge halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağımız çok kapsamlı bir proje hazırladık” diye konuştu.

Gürsu’daki ‘tel altı’nın kaderini değiştiriyoruz

Gürsu Belediyesi ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve ‘tel altı’ olarak bilinen bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmak için harekete geçen Gürsu Belediyesi özel bir proje hazırladı. Kent Park projesi için ilk harç döküldü.

5 bin metrekare alanda başlanan projeyi yerinde inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Kent Park adını verdiğimiz projemiz aslında yepyeni bir yaşam alanı. İçinde butik pazar alanı, sanat evi, çay evi, etkinlik çayırı, koşu ve bisiklet yolları, alışveriş ve satış alanları, kafe ve amfi gibi alanları birbirlerini tamamlayacak yapıları koordineli olarak planladık. Hem Kurtuluş mahallesi sakinleri hem de ilçe halkımızın ihtiyaçlarını büyük ölçüde cevap verecek olan Kent Park projemizi Mayıs ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın burada keyifli bir yaz yaşamalarını sağlayabilecek olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.