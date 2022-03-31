Gürsu’ya hayvan bakım ve tedavi merkezi

Gürsu Belediyesi tarafından inşası başlatılan hayvan bakım ve tedavi merkezinde sokak hayvanlarının barınması sağlanacak ve tedavileri yapılacak.

Gürsu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Gürsu Belediyesi’ne tahsisi gerçekleştirilen alanda inşaatı başlayan hayvan bakım ve tedavi merkezinde, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının barınmaları sağlanacak. Hayvanların sağlık kontrollerinin de yapılacağı Tesis’te, hayvan severlerin ziyaretleri sırasında zaman geçirebilecekleri sosyal tesis de yer alacak.

Gürsu İlçe Kaymakamı Naif Yavuz’la birlikte Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin inşaat çalışmalarını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şehir yaşamında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanları için oluşturacağımız bu Tesis önemli bir ihtiyacı giderecek. Doğal yaşam koşullarından uzaklaşmış sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilecekleri koşulları onlara sunmakla yükümlüyüz. Bu Tesisimizle inşallah sokak hayvanlarını her türlü yaşam imkanı sunulacak bir barınağa kavuşturmuş olacağız” dedi.

Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Dışkaya yolu üzerinde, ulaşımın sağlandığı ana güzergahta, Gürsu’ya hakim tepede oluşturulacak.