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Gürsu’ya 5 milyon lira değerinde bin 300 metrekarelik modern park

Gürsu Belediyesi, açılışını yaptığı ve birçok ihtiyaca yanıt veren bin 300 metrekarelik Şehit Sefa Uzun Parkı ile beraber ilçeye kazandırdığı park ve sosyal yaşam alanı da 17’ye yükseldi.

BURSA 04.12.2021, 10:52
Gürsu’ya 5 milyon lira değerinde bin 300 metrekarelik modern park

Gürsu Belediyesi, açılışını yaptığı ve birçok ihtiyaca yanıt veren bin 300 metrekarelik Şehit Sefa Uzun Parkı ile beraber ilçeye kazandırdığı park ve sosyal yaşam alanı da 17’ye yükseldi.

Yeni tesisin açılışında yeni sosyal yaşam ve parkların müjdesini de veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’yu park, yeşil alan ve spor tesisleri Türkiye’nin en zengin ilçesi yapmakta kararlı olduklarını açıkladı.

Gürsu Belediyesi ilçenin en fazla nüfusuna sahip Yenidoğan Mahallesi’ne nefes aldıracak ve mahallenin birçok ihtiyacına yanıt verecek olan Şehit Sefa Uzun Parkı hizmete açtı. Modern tesisin açılış kurdelesini ise parkın müdavimleri çocuklar kesti.

Kısa sürede yapımı tamamlanan parkın açılışına Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı, belediye meclis üyeleri, mahalle sakinleri ile özellikle çok sayıda çocuk katıldı.

Yenidoğan Mahalle sakinleri ve çocukların büyük ilgi gösterdiği açılışta, 5 milyon liraya mal olan bin 300 metrekarelik modern ve özellikli Şehit Sefa Uzun Parkı’nın park ve çevre düzenlemesi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini toplayan parkı ve sosyal yaşam alanında ipli tırmanma parkuru, salıncak, kaydırak, tırmanma duvarı ebeveynler için özel tasarlanmış fitness aletleri bölümü, basketbol sahası ve mahalle sakinlerinin hoşça vakit geçirebileceği çok sayıda kamelya bulunuyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, özellikle çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar ve yaşlıların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sosyalleşecekleri ve spor yapacakları ayrıcalıklı mekanlar kazandırdıklarını açıkladı. Bu kapsamda ilçe genelinde 17’inci parkın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Işık, “Gürsu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz yeni park ve sosyal yaşam alanları ile hedefimiz, bu alanda Türkiye’nin en zengin ilçesi olmak. Çünkü, Gürsu’muzun güzel insanları her şeyin en güzeline layık” şeklinde konuştu.

İlçenin önemli nüfusa sahip mahallesi Yenidoğan’a yatırım ve hizmet yağmurunun aralıksız olarak sürdüğüne dikkat çeken Başkan Mustafa Işık, “Yenidoğan bizim için önemli. Yenidoğan’da 2015 yılında yaptığımız bir anket çalışması yaptırarak, vatandaşlarımızın öncelikli taleplerini belirledik. Ve kısa süre içerisinde Taziye Evi, Yenidoğan Sağlık Ocağı, halı saha, foseptik alt yapı sorununun çözülmesi, elektirik su aboneliği sorunun giderilmesi, doğalgaza kavuşması için alt yapı çalışmalarının başlaması, asfaltsız sokak bırakılmaması, Kapalı Pazar ve Otopark alanı ve yeni oyun parklarını hayata geçirdik. Daha yapacak çok işimiz, verecek çok müjdemiz var” diye konuştu.

Başkan Mustafa, parka adını verdikleri şehit Işık Sefa Uzun’un bu mahallede büyümüş, camide hafızlık eğitimini almış pırlanta gibi bir genç olduğunu belirterek, ”Sefa kardeşimiz 2016 yılında Tunceli’de görevini yaparken şehitlik saadetini içmiş pırlanta gibi bir kardeşimiz. Şehidimizin adını ölümsüzleştirmek için Bağlar caddesinde yaptığımız okulumuzdan sonra Yenidoğan Mahallemiz’de de yapımını tamamladığımız parkımızın adını da Şehit Sefa Uzun koyduk. Şehidimizin ailesine böyle güzel evlat yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yenidoğan sakinlerinin çok şanslı olduğunu belirterek, bu özel proje nedeniyle Başkan Mustafa Işık tebrik ettiler.

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