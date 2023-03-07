Gürsu’nun ‘Tatlı Serseri’si vatandaşın maskotu oldu

Gürsu sokaklarında dolaşan ve esnafın ‘Serseri’ adını verdiği kedi, herkesin maskotu oldu. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde bir esnaf ve belediye veterinerinin ortak baktığı Serseri, herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Gürsu’da Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde esnaflık yapan İsmail Meral’in bakımını üstlendiği ve Serseri ismini verdiği kedinin bacağı rahatsızlanınca, Gürsu Belediyesi’ni aradı. Veteriner Başak Yücel’in gerekli müdahaleyi yaptığı Serseri, iyileşti. Gördüğü yoğun ilgiden sonra popüler olan Serseri’ye hem İsmail Meral hem de bölge esnafı sahip çıkıyor. Bir telefonla hemen ilgili veterinerin kendilerine ulaştıklarını aktaran Meral, “Biz hem Başak Hanım’a hem de Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a çok teşekkür ederiz. Serseri tam da ismini yaşatan bir kedi hem çok yaramaz hem de çok tatlı. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.