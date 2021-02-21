Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor

Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak olan Kent Meydanı Projesini hayata geçiriyor.

“Gürsu’muzun yıllardır beklediği ve bir hayal olarak görülen Kent Meydanı Proje’miz gerçeğe dönüşüyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Her alanda, Gürsu’muzu geleceğe taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gürsu’muzun simgesi ve kalbi olacak Kent Meydanı Proje’miz de adım adım ilerliyor. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden hocalarımızla birlikte Kent Meydanı Projemizle ilgili teknik toplantı gerçekleştirdik ve sahada incelemelerde bulunduk. Katkılarından dolayı değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yıllardır plan ve kamulaştırma sorunlarından dolayı çözüm üretilememiş, ilçemizin kanayan yarası haline gelmiş ve estetikten uzak bir halde bulunan meydanımızı, ilçemizin çağdaş kent kimliğine yakışacak şekilde yenilemiş olacağız. Kent Meydanımız, ilçemize yepyeni bir görünüm kazandıracak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ve yer altı otopark alanıyla, kentin vizyonu da değişecek.