Gürsu’nun havası 24 saat kontrol altında

Gürsu’nun hava kalitesi anlık olarak ölçülerek, artık vatandaşlar tarafından da anlık görünür hale geldi.

Ülke genelinde bulunan 365 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu arasında yer alan Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sayesinde, ilçenin hava kalitesi anlık olarak ölçülerek ilçe halkının bilgisine sunuluyor. Bir sene önce kurulan ve teknik altyapı süreçleri tamamlanan Gürsu Hava Ölçüm İstasyonu’nun verileri mobil olarak gösterilmeye başlandı.

Artan nüfus yoğunluğu, kömür kullanan vatandaş veya sanayi kuruluşlarının bulunması dolayısıyla merkez üzerinde kısmi zamanlı kirli hava tabakası oluşması nedeniyle, kentin hava kalitesinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan uygulamayla, Gürsu’nun hava kalitesi değeri anlık takip ediliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hepimizin sağlıklı hava şartlarında yaşamasını sağlamaya yönelik önlemlerden biri olarak hizmete sunulan Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sayesinde, ilçemizin hava kalitesini ölçebiliyoruz. Hemşehrilerimiz ilgili link üzerinden, ilçemizin hava kalitesini 24 saat kontrol edebilme olanağı bulmakta” dedi.

Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nun verileri http://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality web adresinden takip edilebiliniyor. Marmara Temiz Hava Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, Bursa il genelinde bulunan 8 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’ndan biri olan Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu, 7/24 çalışma esası ile hava kalitesini anlık ölçüyor.