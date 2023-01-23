Gürsu’nun çocuklarına ücretsiz kurs desteği

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocuklara ve yetişkinlere yönelik kursların hizmete girdiğini açıkladı.

Nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu’nun kültür etkinlikleri alanında gelişmesi yönünde Gürsu Belediyesi’nce yapılan hizmetler çerçevesinde açılan kurslarda ücretsiz eğitim veriliyor. Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen kurslar çerçevesinde, çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen eğitimlerde, gitar, bağlama, keman, ney, klarnet enstrüman kursları, İngilizce, Osmanlıca ve resim branşlarında kurslar gerçekleştiriliyor.

“Çağdaş kent kimliğiyle geliştirdiğimiz Gürsu’muzun kültür kenti vizyonunu da oluşturuyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun kültür yaşamını geliştirmek amacıyla birçok kültür sanat etkinliği ve kurslar gerçekleştiriyoruz. Kültür Merkezi’mizde, ücretsiz olarak verilen eğitimlerle yeteneklerini geliştiren çocuklarımız ve hemşehrilerimize bu hizmeti sunmanın heyecanını hissediyoruz. Bursa merkeze yakın olması nedeniyle, bu tür kültür sanat ihtiyaçlarını il merkezinde karşılayan hemşehrilerimizi, artık Kültür Merkezi’miz sayesinde ilçemiz sınırları içerisinde bu imkanlara kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Merkezi’mizde, kültür sanatla dolu nice programlarda, hemşehrilerimizle buluşmak temennisiyle, tüm hemşehrilerimizi kurslarımızdan faydalanmaya bekliyoruz” dedi.

Tamamı ücretsiz verilen kurslara ilişkin olarak Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmak ya da Gürsu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli oluyor.