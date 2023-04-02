Gürsu’nun çocukları sıfır atık için bir arada

Sıfır atık konusunda önemli farkındalık çalışmaları yapan Gürsu Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle ilçe halkını “Geri Dönüştürücü” isimli tiyatro oyunu ile bir araya getirdi.

Geri dönüşüm konusunda ilçe halkı ile beraber çalışmalar yapıp, evlerden geri dönüşüm toplayan, çeşitli sosyal projeler ile farkındalık kazandıran Gürsu Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü organizasyonu ile yine önemli bir etkinliğe daha imzasını attı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde, geri dönüşümün dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlatan “Geri Dönüştürücü” isimli oyun Gürsu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Gürsu’da sıfır atık için anlamlı bir tiyatro oyunu

Oyunu izlemek isteyen çocuklar ve aileleri günler öncesinde belirlenen puan karşılığı kadar geri dönüşüm malzemesi toplayıp Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne getirdiler. Tiyatro bileti ücretsiz alan çocuklar, birbirinden anlamlı mesajlar içeren “Geri Dönüştürücü” isimli oyunu Başkan Mustafa Işık ile beraber izledi. Geri dönüşüm konusunda sürekli bir farkındalık projesi ürettiklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Sıfır atık bilinci öncelikle çocuklarımızın bilmesi öğrenmesi gereken bir konu, o sebepten hedef kitlemizi projemize göre çocuklarımız olarak belirleyebiliyoruz. Bu anlamlı etkinlik de onlardan biri. Beraber izlediğimiz keyifli oyun sayesinde hepimizin bilmesi gereken birçok şeyi öğrendik, güzel vakit geçirdik. Bizler, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.