Gürsu’nda gençlere istihdam atağı

1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda proje üreten ilk belediye olan Gürsu Belediyesi, gençlerin iş hayatına hazırlanması ve istihdamı yönündeki çalışmalarını başlattı.

Gençlerin gelişimi ve istihdamının sağlanması yönünde önemli projeleri hayata geçiren Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda proje üreterek, bir ilke daha imza attı.

Gürsu Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle başlatılan çalışma çerçevesinde, mesleki eğitim alan öğrencilere, okudukları meslek dallarında faaliyette bulunan iş yerlerinde staj yapma imkanı sunularak iş hayatına hazırlanmaları sağlanıyor.

Gürsu Belediyesi’nin “Staj Seni Çağırıyor Projesi” olarak hayata geçirilen hizmet çerçevesinde, okul ve sanayi arasında köprü oluşturularak, öğrencilerin teori ve pratiği aynı anda öğrenerek yetkinleşmesi sağlanıyor.

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmesi için "Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü”nün 18’incisini İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Geleceğimize ışık olacak değerli gençlerimizin iş hayatına hazırlanması için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedef doğrultusunda proje üreten ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin yaşamlarında emin adımlarla ilerleyebilmeleri için, okullarındaki teorik eğitimlerinin yanında, uygulamalı eğitim almalarını ve istihdamlarını sağlayacak bu sistemle yollarını aydınlatıyoruz. Yeter ki gençlerimiz, onlara sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirerek kendilerini geliştirsinler. Biz hep onların yanındayız. Tüm gençlerimizin, sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu ömürleri olmasını diliyorum” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu seferberliğin içine dahil olan ilk belediyesiniz. Hem sizdeki vizyon hem arkadaşlardaki vizyon bizi gerçekten çok etkiledi. Biz de canla başla ekip arkadaşlarımla sürece destek vereceğiz” ifadelerini kullanarak “Bir sistem düşleyin, işe gireceksiniz, paranızı kazanacaksınız, mesleğinizi öğreneceksiniz, teorik eğitim alacaksınız, günün sonunda iş yerinde çalışmaya devam edeceksiniz, diplomanızı elde etmiş olacaksınız ve Türkiye’nin üretimine katkı sunmuş olacaksınız ve Türkiye’nin güçlenmesini sağlayacaksınız. Mesleki eğitim merkezi programlarımıza ve Gürsu Belediyesi’nin Staj Seni Çağırıyor Projesi’ne bütün milli eğitim camiasının destek vermesini ve bütün halkımızın üreten okullarımıza ve üreten sanayimize yönlendirilmesi konusunda desteklerini bekliyoruz” diyerek gençlere yönelik çabaları için Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti.

Kendilerine sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sistem sayesinde mesleklerinde tecrübe edinme imkanı kazandıklarını, iş hayatına dair bir bakış açısı ve tecrübe kazanarak gelecekleri için kendilerinden daha emin olarak kararlar verebilme gücü edindiklerini belirttiler.

Proje çerçevesinde, ortaokul mezunu gençler, Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırılarak sıfır maliyet avantajı ile firmalara yönlendirilmekte. 181 farklı meslek dalında uzmanlaşma fırsatı sunulan program doğrultusunda gençlerin maaşı, asgari ücretin en az yüzde 30’u ve sigortası devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ödenecek.